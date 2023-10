Les Lensois se sont offert le scalp des Gunners (2-1), lors de la 2e journée du groupe B de Ligue des Champions. Naples, dans la poule C, a chuté contre le Real Madrid (2-3).

Elye Wahi a déjà remboursé une partie de son onéreux transfert. AFP

Les débuts de Rudi Garcia à la tête du champion d’Italie ne sont franchement pas un long fleuve tranquille. L’entraîneur français s’était acheté un peu de quiétude ces dernières semaines, en passant deux fois quatre buts à l'Udinese et Lecce. L’ancien coach de l’OL et de l’OM a même pensé y ajouter le scalp du Real Madrid dans ce groupe C de la C1, mais les Napolitains sont retombés dans leurs travers ce mardi à domicile, au Stade Diego Armando Maradona.

C’est le colosse norvégien Leo Ostigard qui a débloqué la situation, en jouant au déménageur dans la surface espagnole (19e). Mais il ne fallait pas énerver la bête madrilène et Ostigard l’a payé cher. Le Norvégien a été mystifié par une passe décisive de Jude Bellingham 8 minutes après son ouverture du score, quand le joyau anglais a décalé Vinicius Jr pour le 1-1.



L’ancien du Borussia Dortmund a encore fait passer l’ancien de Brighton pour un junior à la 34e, en l’enrhumant - comme le reste de la défense d’ailleurs - sur son superbe 1-2. Piotr Zielinski a certes égalisé (53e), mais comble de malchance, le gardien Alex Meret a marqué contre son camp à la 78e, après qu’un tir de Federico Valverde a frappé la transversale.

A Lens, dans la poule B, Arsenal a connu quelques soucis dans les airs, mais surtout sur terre. L’avion des Anglais n’avait d’abord pas pu décoller, la veille, pour le Nord de la France, avant de pouvoir finalement le faire et arriver à bon aéroport. Prendre le train et y passer moins de trois heures aurait peut-être été la solution pour un déplacement si court, mais apparemment, les Gunners sont un peu plus délicats que leurs quelque 1500 supporters, qui n’en ont pas moins passé une sympathique soirée, dans la fantastique ambiance du Stade Bollaert, malgré le score.



Les Sang et Or sont rentrés fort dans la partie, c’est vrai, mais le talent des Londoniens a très vite éteint le feu qui était en train de prendre. Avant même le quart d’heure de jeu, Gabriel Jesus a tout fait tout seul, avant de croiser une jolie frappe dans le petit filet de Brice Samba. Le problème, c’est que les Anglais ont cru trop vite avoir fait le travail.

Car les vice-champions de France ont répondu d'une action de classe: remise acrobatique d’Elye Wahi et frappe enroulée en pleine lucarne d’Adrien Thomasson (25e). Ils ont fini par signer un exploit sur une reprise de volée de Wahi, leur recrue phare du mercato, payée près de 30 millions d’euros. Dans l’autre partie de ce groupe, Séville est allé faire match nul contre le PSV Eindhoven (2-2).