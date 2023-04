Football: Bellinzone a encore gagné à Yverdon

Au retour des vestiaires, Marco Schällibaum a réussi le coaching parfait en faisant entrer Jessé Hautier à la place de Mauro Rodriguez. Six minutes plus tard (51e), depuis le point de penalty, le nouvel entrant envoyait au fond des filets un ballon mal dégagé par Franco Romero suite à un centre de William Le Pogam.

Mais, on l’a dit, Bellinzone aime jouer au Stade municipal et, à la 83e minute, il a pris l’avantage sur penalty. La faute de Nicolas Gétaz sur Chacon n’a laissé aucun doute à l’arbitre Tobias Thies et Sergio Cortelezzi a transformé l’occasion.