«Mafia bulgare» : Blanchiment: Credit Suisse condamnée à 2 millions de francs d’amende

La banque ainsi qu’une de ses anciennes employées ont été condamnées par le Tribunal pénal fédéral dans le cadre du procès autour d’un réseau de trafic de drogue bulgare.

Deux sur trois

Le deuxième, «l’homme de paille», prend un an avec sursis pour avoir transporté des fonds clandestinement entre l’Espagne et la Suisse. Les sommes concernées, au total, «atteignent plus de 35 millions pour le premier et 7 millions pour le second». À noter que le baron de la drogue Evelin Banev, lui, échappe toujours aux mains des justices européennes.