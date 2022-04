Cinéma : Ben Affleck et Matt Damon dans un film sur Nike

Grands copains, les deux acteurs américains feront équipe dans un long métrage sur Michael Jordan et la marque Nike.

Il y a six mois, les spectateurs ont pu voir Matt Damon et Ben Affleck se donner la réplique dans «Le dernier duel», excellent récit médiéval mis en scène par Ridley Scott. Amis de longue date et ayant déjà pris part à plusieurs productions ensemble, les deux comédiens vont se retrouver une nouvelle fois. Ils tiendront les rôles principaux d’un long métrage qui racontera la collaboration entre le basketteur Michael Jordan et Nike.