États-Unis

Ben Affleck interdit de première de «James Bond»

L’acteur ne pourra pas accompagner sa chérie Ana De Armas, qui joue dans le film, sur le tapis rouge.

Les producteurs du film craignent qu’une apparition du couple et des gestes d’affection entre les deux comédiens fassent de l’ombre à Daniel Craig, héros de «Mourir peut attendre». «La sortie du film est attendue depuis longtemps (ndlr: il devait sortir au mois d’avril 2020, avant d’être repoussé à cause de la pandémie de Covid-19) et les patrons de la franchise veulent que les projecteurs soient braqués sur les stars de la production. Tout autre centre d’attention est hors de question», a confié une personne bien informée au tabloïd britannique.