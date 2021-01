Los Angeles : Ben Affleck plaqué par sa copine

Après presque un an de romance, l’acteur et Ana de Armas ont rompu. La comédienne a préféré reprendre sa liberté.

Alors qu’ils semblaient vivre un bonheur sans nuage depuis mars 2020, Ben Affleck et Ana de Armas ont mis un terme à leur romance, lundi 18 janvier 2021, selon «People». «Ben ne sort plus avec Ana. C’est elle qui l’a quitté, révèle une source. Leur relation était compliquée. Ana ne voulait pas vivre à Los Angeles et Ben devait y rester pour être auprès de ses enfants.» Il faut dire que l’acteur américain de 48 ans est un papa attentionné avec ses deux filles, Violet, 15 ans, et Seraphina, 12 ans, et son fils, Samuel, 8 ans, qu’il a eus avec son ex-femme, l’actrice Jennifer Garner. «C’est triste pour Ben, mais ses gosses passent avant tout», a précisé un autre informateur à Page Six.