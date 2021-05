App de rencontres - Ben Affleck se prend un râteau sur un site de rencontres

Ben Affleck est la risée d’Internet depuis que Nivine Jay, une jeune femme rencontrée sur un site de rencontres, a mis en ligne sur Tik Tok une vidéo où il expliquait que c’était bien lui, et pas un arnaqueur, qui l’avait contactée. La jeune femme a dit E ! News qu’elle se sent dépassée par l’emballement que suscite son histoire alors qu’elle voulait juste se moquer d’elle-même.

La vidéo de Nivine Jay, utilisatrice de TikTok, est devenue virale le 3 mai (21) ; elle y révélait qu'elle n’avait pas donné suite à la conversation avec Ben Affleck parce qu'elle pensait qu’il s’agissait d’un faux compte. « Je pense à la fois où je me suis retrouvée associée avec Ben Affleck sur Raya et j'ai cru que c'était un faux, alors je l'ai rejeté et il m'a envoyé une vidéo sur Instagram", a écrit Jay Nivine sur TikTok, accompagnant son message d'une vidéo où on la voit bouleversée par cette mésaventure. La vidéo contenait également un message vidéo direct de Ben Affleck, confirmant que c'était authentique. « Nivine, pourquoi tu m'as rejeté ? », demande-t-il dans le clip, en insistant par un : « C'est bien moi ! »