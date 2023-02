Knock at the Cabin: Ben Aldridge victime d'homophobie

Depuis qu’il a fait son coming out en 2020, Ben Aldridge est plus sollicité que jamais. Dans «Knock at the Cabin», en salles depuis le 1er février 2023, l’acteur anglais de 37 ans joue un papa gay pris en otage avec son mari et leur fillette dans un chalet isolé par quatre étrangers armés professant la fin du monde.



Abordez-vous un personnage queer ou hétéro de la même façon?



J’ai peut-être un lien légèrement plus émotionnel avec un personnage queer. C’est une expérience relativement nouvelle pour moi qui date de ces trois dernières années et qui est très enrichissante. Mais j’aborde chaque personnage de la même façon en termes de préparation pour un rôle.



Avez-vous ressenti une angoisse particulière en lisant le scénario de ce film vu que votre

personnage est peut-être victime d’un crime motivé par l’homophobie?



Oui. Andrew pense qu’il est ciblé pour cette raison jusqu’à un certain moment du film. Il vit sa vie dans la peur qu’une chose pareille lui arrive parce qu’il a été victime d’une agression homophobe par le passé. J’ai vécu une situation semblable à la sienne et cela m’a fait perdre une partie de mon assurance.



Vous vous battez avec le colosse Dave Bautista dans une scène du film. Comment c’était?



J’étais un peu nerveux parce qu’il est un catcheur et cascadeur expérimenté, en plus d’être énorme. Mais Dave est un vrai pro et fait très attention à ce que ses collaborateurs ne se blessent pas et se sentent à l’aise. Et puis il est aussi soucieux de son propre corps et de ne pas se blesser.



Vous est-il arrivé de croire réellement à la fin du monde?



Plus jeune, j’étais obsédé par l’apocalypse. Je pense que cela était dû aux films «Deep Impact» et «Armaggedon» que j’adorais. Et puis j’ai grandi dans un environnement religieux évangélique. J’étudiais le Livre de la Révélation dans la Bible et aussi les prophéties de Nostradamus, persuadé que la fin du monde était proche!