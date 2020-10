Cyclisme : Ben O’Connor a pris sa revanche sur le Giro

Deuxième de l’étape mardi, l’Australien s’est imposé mercredi à Madonna di Campiglio.

Il a battu de 31 secondes l’Autrichien Hermann Pernsteiner, un coéquipier de Tratnik, et de plus d’une minute le Belge Thomas De Gendt.

Quatre ascensions

Dans cette étape de 203 kilomètres qui comprenait quatre ascensions répertoriées, une échappée fournie de 19 coureurs a ouvert la course. Un groupe s’est dégagé pour aborder la montée finale (12,5 km à 5,7%) avec moins de six minutes d’avance.

Jeudi, le Stelvio

Jeudi, le Giro présente en effet son dernier grand parcours de haute montagne, après le changement annoncé pour l’étape de samedi et la suppression de deux cols majeurs, l’Agnel et l’Izoard, en France, à cause des mesures contre le coronavirus.

Entre Pinzolo et les lacs de Cancano (207 km), la course escalade le Stelvio, le point le plus haut de cette édition. Au sommet, il reste 37 kilomètres, la longue descente réfrigérante par des températures basses et la montée finale de 8,7 kilomètres à 6,8% de pente.