CYCLISME – Ben O’Connor fait coup double en Catalogne

L’Australien Ben O’Connor a fait coup double en s’imposant en solitaire à la station de La Molina et en endossant le maillot de leader après la troisième étape du Tour de Catalogne mercredi.

Le coureur d’AG2R-Citroën a faussé compagnie au peloton à 8 km du sommet et a su profiter d’un marquage des favoris pour lever les bras pour la première fois depuis sa victoire à Tignes l’année dernière lors de la 9e étape du Tour de France.

Favori pour remporter l’épreuve, le Britannique Simon Yates s’est relevé à 7 kilomètres de l’arrivée et a fini à 10 min 17 sec du vainqueur alors que son équipe avait roulé une partie de la montée finale.

Cette étape entre Perpignan et la station espagnole de ski de La Molina longue de 161,1 kilomètres, a été frappée par de nombreux abandons dont celle du Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo).

Jeudi, la quatrième étape est la plus montagneuse de la semaine avec 166,5 kilomètres entre La Seu d’Urgell et la station de ski de Boi Taüll, avec trois ascensions de première catégorie. L’arrivée est située à un peu plus de 2000 mètres d’altitude.