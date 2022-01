Ben Platt a dû adapter son jeu pour le cinéma

Chanteur, acteur et compositeur: Ben Plat, 28 ans, a de multiples talents. Après un début de carrière réussi sur les planches et un rôle dans la série «The Politician» , il fait aujourd’hui son trou à Hollywood.

Le plus dur est de donner une dimension intime, car sur scène tout doit être amplifié pour les nombreux spectateurs. Il faut transmettre les émotions différemment. Sur scène, on les devine sur les visages. Au cinéma, il y a des gros plans sur la tête des acteurs.

Je ne me suis jamais caché de mes proches ni de ma famille. Quand on est artiste à Broadway, l’orientation sexuelle n’a aucune influence sur la carrière. La seule chose qui a changé en deux ans, c’est que je m’affiche librement avec Noah, mon compagnon .

Il m’a remplacé dans cette comédie musicale et c’est comme ça que nous sommes devenus proches. On était copains depuis des années en premier. Il n’y a rien de mieux que d’être amoureux de son meilleur ami. Surtout en pleine pandémie, car on peut rester à l’intérieur et s’occuper à deux sans avoir à sortir pour chercher l’amour (rire).