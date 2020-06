États-Unis

Ben Platt prêt à s’afficher avec son homme

Durant le confinement, l’acteur a présenté son chéri, Noah Galvin, sur les réseaux sociaux. Mais il ne veut pas précipiter les choses.

J ’ ai profité d ’ être enfermé pour écrire, c ’ est vrai. Noah et moi sommes tous deux originaires de Broadway , où nous nous sommes rencontrés sur les scènes de comédies musicales. A la maison, on adore cuisiner et chanter en cœur (rires). Notre occupation favorite est de préparer le dîner ensemble tout en chantant des morceaux de Broadway.