Basketball : Ben Simmons est «prêt à aller de l’avant» avec Brooklyn

Envoyé aux Nets dans le cadre du transfert XXL de James Harden, Ben Simmons est revenu sur sa situation délicate à Philadelphie où, en conflit avec son équipe, il n’a pas joué cette saison.

Ben Simmons, tout juste transféré des Sixers - avec lesquels il était en conflit depuis plusieurs mois - aux Nets, a déclaré mardi être «prêt à aller de l'avant» et à enfin rejouer au basket cette saison, après avoir invoqué des problèmes de santé mentale. «Il s'agissait juste de m'assurer que mentalement, j'étais prêt à rejouer. C'est quelque chose que j'ai dû gérer», a-t-il dit lors de sa présentation à la presse. «Ce n'était pas à cause des fans (de Philadelphie), des entraîneurs ou des mots qui ont été dits. C'était juste quelque chose de personnel, que je continue à devoir gérer. Et je suis en train d'y arriver et de me remettre à l'endroit pour revenir sur les parquets», a-t-il ajouté.