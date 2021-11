France : Alexandre Benalla écope de 3 ans de prison, dont 1 ferme

L’ex-garde du corps de Macron a été inculpé ce vendredi pour des violences en marge des manifestations du 18 juillet 2018, et pour l’utilisation indue de passeports diplomatiques.

L’ex-chargé de mission de l’Élysée Alexandre Benalla a été condamné vendredi à 3 ans d’emprisonnement, dont 1 ferme sous bracelet électronique, notamment pour avoir commis des violences en réunion et usurpé la fonction de policier lors de la manifestation du 1er mai 2018.

L’ancien proche collaborateur d’Emmanuel Macron, 30 ans, a en outre été reconnu coupable d’avoir utilisé frauduleusement ses passeports diplomatiques après son licenciement, d’avoir fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et d’avoir illégalement porté une arme en 2017.

Lors du procès en septembre, l’accusation avait requis dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis à l’encontre d’Alexandre Benalla et des peines de deux à douze mois avec sursis à l’encontre de ses coprévenus, l’ex-employé du parti politique présidentiel Vincent Crase et deux policiers.

«Réglo, loyal, honnête»

Dans ce dossier, celui qui avait été limogé avec fracas en juillet 2018 a comparu pour une série d’infractions , dont «violences en réunion» et «immixtion dans la fonction» de policier lors de la manifestation de la Fête du travail 2018 dans la capitale.

Prolixe à la barre, Alexandre Benalla a assuré avoir été «réglo, loyal, honnête» et contesté toute «violence volontaire», affirmant avoir voulu «interpeller» des «agresseurs de policiers».

Le chargé de mission avait été identifié par le journal «Le Monde», le 18 juillet 2018, sur une vidéo où il apparaissait, avec un casque des forces de l’ordre, en train de brutaliser une femme et un homme, à Paris, à l’issue d’une journée du 1er-Mai émaillée de violences. Membre du cabinet présidentiel, le jeune homme de 26 ans avait été intégré ce jour-là dans le dispositif policier en tant que simple observateur.

«Violences illégitimes»

Mettant en garde contre un dossier «déjà jugé par le tribunal de l’opinion», les procureurs ont soutenu à l’audience qu’Alexandre Benalla et Vincent Crase avaient «agi avec des policiers, comme des policiers et parfois à la place des policiers», alors que leur intervention n’était «pas nécessaire». Les magistrats ont estimé qu’ils avaient commis des «violences illégitimes» sur, au total, quatre personnes dans le Quartier latin. Ils ont requis 1 an de prison avec sursis contre Vincent Crase, un ancien gendarme réserviste de 48 ans, également poursuivi pour avoir illégalement porté une arme ce jour-là.