Benash n'a plus rien d'un bad boy

Hip-hop : Benash: «Je suis un chef de guerre qui mène le bon combat»

L’ancien violent rappeur français s’est livré sans langue de bois sur sa nouvelle vie, dans la sagesse, guidée par la religion.

Dans celle-ci, c’est sans langue de bois qu’il s’est livré sur ce qui s’est passé pour lui depuis 2019. Il a notamment évoqué la raison pour laquelle il avait quitté le label 92i de Booba, après la sortie de son 2e album «NHB», dont le succès n’avait pas été aussi grand que «CDG», sorti en 2017 et disque d’or après 8 mois. «On ne s’entendait plus. Booba et moi, on avait des désaccords sur la tracklist de «NHB». Il y avait 2-3 sons qu’il ne voulait pas mettre et que je voulais, qui me tenaient à cœur. Après ça, il s’est retiré. Il a dit que je devais voir avec son équipe. Tout le monde a commencé à s’en mêler et la tracklist n’a été ni celle que je voulais ni celle que Booba voulait. Donc le projet est sorti, mais le cœur n’y était plus vraiment. J’ai compris que ma place n’était plus là (chez 92i)», a-t-il confié.