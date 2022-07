Tennis: Bencic: «A Lausanne, je veux aller aussi loin que possible»

L’occasion est rare. Les joueuses suisses de tennis évolueront presque à domicile sur la terre battue de Vidy à l’occasion du Ladies Open Lausanne. Ce tournoi WTA 250 accueillera notamment Belinda Bencic, Simona Waltert, Ylena In-Albon et Susan Bandecchi. Si la Saint-Galloise représente le plus grand espoir de la Suisse, elle ne promet pas pour autant des miracles. La médaillée d’or olympique préfère se concentrer sur son jeu.

C’est très compliqué de définir un objectif précis. Je dirais que mon but est d’aller aussi loin que possible, et de réaliser un grand tournoi avec un maximum de victoires.