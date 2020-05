Tennis

Bencic assure au tournoi virtuel de Madrid

La Saint-Galloise a réussi son entrée en lice au Mutua Madrid Open Virtual Pro en battant Carla Suárez Navarro sur PlayStation.

Même sur le terrain virtuel, Belinda Bencic a fait respecter la logique contre l'Espagnole Carla Suárez Navarro. Numéro 8 mondiale dans la réalité, la Saint-Galloise était opposée à la 68e du classement WTA dans le cadre du Mutua Madrid Open Virtual Pro. Il s'agissait de l'entrée en lice pour les deux joueuses et Bencic s'est imposée trois manches à une.

Ce tournoi disputé sur PlayStation 4, qui a débuté ce lundi et s'achèvera jeudi, remplace le Masters 1000 de Madrid, annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. Au total, 32 joueurs et joueuses sont aux prises, dont de nombreuses stars comme Rafael Nadal, Dominic Thiem, Andy Murray, Alexander Zverev, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, ou encore Bianca Andreescu.