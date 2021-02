Titrée à Melbourne samedi, Naomi Osaka est la nouvelle dauphine de l’Australienne Ashleigh Barty alors que les Américaines Serena Williams (7e) et Jennifer Brady (13e) progressent significativement.

Deux ans après avoir occupé la première place mondiale, la Japonaise n’est plus qu’à une marche, et un peu plus de 1000 points, du trône. La désormais quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem déloge la Roumaine Simona Halep (3e) de la place de dauphine.