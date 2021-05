Tennis - Bencic éliminée en quarts de finale à Madrid

Medvedev s’impose

Le No 3 mondial Daniil Medvedev, de retour sur le circuit après avoir été testé positif au Covid-19 mi-avril, a obtenu sa première victoire sur terre battue depuis plus de deux ans, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid mercredi. Le Russe a eu besoin de plus de deux heures Pour se défaire en trois sets (4-6, 6-4, 6-2) de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (49e) pour son premier match sur ocre en 2021.