Elle aurait sans doute rêvé d’une autre destinée, le jour de ses 24 ans. Mais au lendemain de son match marathon - plus de 2h30 - contre Kudermetova, Belinda Bencic, finaliste à Adélaïde mais sortie d’entrée à Doha la semaine passée, a été éliminée en 8es de finale à Dubaï après un nouveau rendez-vous à rallonge.

Opposée à une nouvelle joueuse russe, la qualifiée Anastasia Potapova (WTA 88), la 12e joueuse mondiale et tête de série no 6 du tournoi a complètement manqué son entame. Dominée dans les grandes largeurs lors de la première manche (1-6), «Beli» a brillamment renvoyé l'ascenseur à sa rivale dans la deuxième (6-2). Et puis tout s’est équilibré…