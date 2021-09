Tennis - Bencic emportée par l’ouragan Raducanu

Entre deux joueuses dont le tennis est basé sur l’agressivité et la faculté à distribuer leurs frappes les deux pieds bien ancrés à l’intérieur du court, la première affiche de la journée de mercredi, à midi à New York, nous promettait des étincelles dans le Arthur Ashe Stadium. On en a bien vu quelques-unes mais surtout d’un côté du filet…