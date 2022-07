Tennis: Bencic file en quarts du Ladies Open Lausanne

Chacune se réjouissait de jouer contre l’autre pour ce huitième de finale 100% suisse. Belinda Bencic a battu Susan Bandecchi 6-3, 6-4 jeudi soir au Ladies Open Lausanne. «Je pense que c’était une belle partie, et Susan s’améliore en permanence», sourit la gagnante. La différence entre la numéro 13 et la numéro 151 s’est assez vite remarquée sur la terre battue de Vidy, même si elles avaient toutes les deux la rage de vaincre.

Autant la Tessinoise que la Saint-Galloise ont enchaîné les cris de victoire - ou de frustration - lors des points importants. Plus précise, plus concentrée et surtout plus à l’aise sur terre battue que lors de son premier match du tournoi, Bencic est parvenue à pousser son adversaire à la faute. Elle a proposé un jeu de puissance et de placement. Un coup de mou au milieu du deuxième set aurait pu lui insuffler des doutes, mais elle a reculé pour mieux avancer. Elle n’hésitait pas à casser le jeu avec des slices ou des montées au filet. Bandecchi a bien répondu par moments, mais ne s’est pas montrée assez constante.