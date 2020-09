Mais qu’arrive-t-il à Belinda Bencic? Après son forfait lors de l’US Open, la Saint Galloise avait effectué sa rentrée, certes peu convaincante, à Rome. Elle espérait monter en puissance en vue des Internationaux de France qui débutent dimanche à Roland-Garros. Seulement coup de théâtre, à quelques secondes de tirage au sort ce jeudi soir, le nom de «Beli» n’apparaît pas sur la liste des participantes. La No 10 mondiale ne disputera pas le «French»!

Dans le tableau masculin, Stan Wawrinka (ATP 17) a sans doute hérité du pire tirage possible. Le Vaudois défiera en effet Sir Andy Murray, 111e mondial et invité à Paris. Ce premier tour entre multiple champion de Grand Chelem est un choc à forte connotation symbolique puisque la demi-finale dantesque qui avait opposé les deux hommes en 2016 avait précipité leurs déboires physiques, respectivement au genou et à la hanche. Par ailleurs, les deux hommes – qui entretiennent une très bonne relation – ont partagé mercredi un entraînement sur le nouveau court Philippe Chatrier.