Tennis: Bencic passe Azarenka et file en quarts

Largement dominée lors de la première manche, Bencic a réussi à serrer le jeu et à s'en sortir non sans trembler en fin de deuxième et de troisième sets. Mais la Suissesse a été réaliste au moment opportun (dix balles de break sauvées sur quatorze) à chaque fois et c'est bien elle qui jouera les quarts de finale, tout en ayant inscrit neuf points de moins que son opposante mercredi, au décompte final (98 à 107).