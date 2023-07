Wimbledon: Belinda Bencic frôle l’exploit contre Iga Swiatek

Le Centre Court de Wimbledon cultive une haute idée du tennis: Belinda Bencic lui a fait honneur, en offrant une résistance épique face à la No 1 mondiale, la redoutable et redoutée Iga Swiatek. La championne olympique de Tokyo poussait la grande dominatrice du circuit et récente vainqueure de Roland-Garros dans ses derniers retranchements. Las, la loi de la plus forte finira par imposer sa cruelle sentence: une défaite homérique en trois sets (7-6, 6-7, 3-6) et après 3 heures et 2 minutes de jeu.