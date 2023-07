Wimbledon 2023 : Bencic, plus forte que la foule et le vent

Belinda Bencic s’est fait du bien à la tête, lundi, au 1er tour de Wimbledon. Getty Images

Le vent, le public et une Katie Swan galvanisée: voici tout ce que Belinda Bencic aura dû surmonter pour passer le premier tour du tournoi de Wimbledon. Une victoire en deux sets (7-5 6-2) qui fait un bien fou à la St-Galloise, elle qui sort d’un printemps éminemment compliqué. «Je suis très heureuse d’avoir rejoué et regagné, expliquait-t-elle. Ce n’était pas facile comme premier match, d’affronter une joueuse britannique, dans des conditions compliquées avec le vent, mais c’est d’autant plus réjouissant d’avoir trouvé le chemin vers la victoire.»

Sur le court No 2, bien calé au fond du complexe de Church Road, la foule était en effet largement acquise à la cause de son adversaire. Après une entame difficile, où elle concédait le break après quatre jeux, la Saint-Galloise parvenait à trouver la clé en retour - quelles premières balles de Swan! - pour mettre à mal la Britannique sur son service. «Katie Swan a très bien servi en début de match, oui, reconnaissait Bencic. J’avais de la peine au retour au début. Avec le vent, c’était difficile de jouer avec les lignes et de prendre des risques. Il fallait serrer le jeu sur les points importants.»

Et finalement renverser la situation pour s’adjuger la première manche 7-5. La championne olympique de Tokyo, pourtant pas aidée par les bourrasques de vent incessantes, tissait ensuite patiemment sa toile dans la seconde manche, en prenant le service de la Britannique pour ne plus lâcher sa proie et conclure la rencontre sur un ultime break. «C’est difficile de retrouver le rythme de la compétition, après une si longue absence, soufflait-elle. Je suis à nouveau en confiance et j’espère maintenant pouvoir enchaîner les matches. Je suis surtout heureuse que mon corps ait tenu le coup et de ne pas avoir ressenti de douleurs, j’espère que ça va enfin dans la bonne direction.»

Encore visiblement fébrile, car longtemps freinée cette saison par une inflammation du fémur puis de l’épaule - un seul match officiel depuis début avril - Bencic aura dans cette victoire de quoi puiser de la confiance en vue du deuxième tour, qu’elle abordera l’esprit libre. «Je me suis souvent beaucoup mis la pression à Wimbledon, car c’est le temple du tennis et que j’ai toujours eu à cœur de bien faire, concède la Saint-Galloise. Alors cette année, pour un tournoi de reprise, je suis plus détendue que par le passé, je prends ça comme un bonus.»