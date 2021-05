Tennis - Bencic se balade pour son entrée en lice

Belinda Bencic a entamé son Roland-Garros comme un ouragan . Getty Images

Belinda Bencic a entamé son Roland-Garros comme un ouragan. La Saint-Galloise, qui a remporté un premier set immaculé en 20 minutes, a ensuite déroulé pour s’imposer (6-0 , 6-3) face à l’Argentine Nadia Podoroska (WTA 42).

La performance est d’autant plus épatante que la N° 11 mondiale ne semblait pas trop dans son assiette ces derniers temps et qu’elle affrontait ni plus ni moins qu’une demi-finaliste de l’édition 2020 du tournoi parisien.

Plus puissante que son adversaire, Bencic a démarré pied au plancher. Ses balles, lourdes et longues en coup droit comme en revers, ont dans un premier temps réduit Podoroska au rôle de faire-valoir. Et comme la Suissesse avait en plus une insolente capacité à blanchir les lignes, elle était pour ainsi dire injouable.

En début de seconde manche, un grain de sable a donné l’impression que le match pouvait encore tourner. Bencic a égaré son service suite à une double faute à un jeu partout puis, après avoir pourtant débreaké dans la foulée, elle s’est agacée toute seule – preuve qu’il lui reste quelques fragilités.

Après avoir raté trois balles de 4-2 sur trois fautes directes, la Saint-Galloise s’est retrouvée menée 0-30 sur son engagement à 3-3; alors elle s’est tapé sur les cuisses. Puis à 0-40, elle a balancé sa raquette de colère. Tout semblait alors possible.