Retraité des pelouses en janvier de cette année, Nicklas Bendtner (32 ans) vient de publier son autobiographie, intitulée «Both Sides» et sortie le 8 octobre dernier. L’occasion pour l’ancien joueur d’Arsenal de revenir en détails sur ses frasques en tout genre.

Le Danois a notamment évoqué son rapport à l’argent avec une anecdote croustillante qui date de son temps à Arsenal, alors qu’il avait 23 ans. «Je suis trop ivre pour m'asseoir à une table, mais la roulette, c'est rouge, noir, rouge, noir. Ça ne peut pas être difficile? Au bout de 90 minutes, j'ai perdu 400 000 £ (475 000 francs). De l'argent que je n'ai pas. Mon compte bancaire est à découvert et je suis en faillite si ma chance ne tourne pas.» Au petit matin, il avait réussi à se refaire en n’ayant «plus que» 20 000 francs de dette.

Sept ans plus tard, alors qu’il n’est pas retenu dans le groupe danois pour participer à la Coupe du monde 2018, c’est le déclic. «J’étais devenu accro à ce style de vie. J’aimerais revenir dans le temps et frapper ce jeune homme avec un marteau sur la tête. Lui faire comprendre la chance qu’il a. Que le football est spécial et qu’il faut en prendre soin», résume le joueur.