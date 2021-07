Festival de Cannes - «Benedetta», quand une statuette de vierge fait office de sextoy

Toujours avides de scandale et de films sulfureux, il est possible que les festivaliers cannois restent marqués par l’étonnant sex-toy utilisé dans le film de Paul Verhoeven: une statuette de Vierge, sculptée en forme de pénis par Bartoloméa (l’épatante Daphné Patakia , qui parle du film dans la vidéo ci-dessus), pour faire découvrir les plaisirs charnels à son aînée Benedetta ( Virginie Efira ).

Dans «Benedetta», en compétition à Cannes pour la Palme d’or, toutes deux sont bonnes soeurs dans un couvent à Pescia. Nous sommes au 17e siècle, et la peste se propage en Italie. Bartoloméa, novice et libre, séduit Benedetta, religieuse fervente persuadée d’être en communication avec Jésus.

Sous la houlette du cinéaste hollandais («Basic Instinct», «Elle»), les performances des deux actrices principales sont notables. Après «Sibyl» et «Adieu les cons», Virginie Efira est toujours aussi éblouissante. Quant à Daphné Patakia, vue dans «Djam» et surtout dans l’excellente série «OVNI(s)», sûr qu’une belle carrière l’attend au tournant. Ayant de vraies attentes sur ce film, on regrette tout de même de ne pas avoir été davantage bousculés.