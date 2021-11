Netflix : Benedict Cumberbatch malade à cause de son rôle

Sur le tournage de son nouveau film, l’acteur a dû beaucoup fumer. Sa santé en a pris un sacré coup.

Il faut savoir que la nicotine peut causer divers symptômes tels que nausées, vomissements, augmentation du rythme cardiaque, fatigue et maux de tête. En plus, afin d’être encore plus crédible dans son rôle, Benedict avait décidé de ne pas se laver tous les jours. «C’était dur, mais je voulais cette couche de puanteur sur moi, se souvient-il. Je voulais que les gens dans la pièce sachent ce que je sentais.»