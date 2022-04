Bière : Bénéfice de Heineken en nette hausse au premier trimestre

Le brasseur néerlandais a enregistré un bénéfice net de 417 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2022, mais sera impacté par la guerre en Ukraine.

Le chiffre d'affaires de Heineken a atteint 6,99 milliards d'euros (7,18 milliards de francs) au premier trimestre 2022, contre 5,15 milliards un an plus tôt. Le brasseur néerlandais a tiré profit du retour des Européens et des Asiatiques dans les bars et les restaurants ainsi que des hausses appliquées à certains de ses prix. L'envolée des prix des matières premières pourrait provoquer de nouvelles augmentations, selon la société.