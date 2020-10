Banque : Bénéfice divisé par deux au 3e trimestre pour HSBC

La pandémie et les tensions entre la Chine et les États-Unis ont fait plonger le bénéfice de la banque HSBC au troisième trimestre.

Le géant bancaire HSBC a annoncé mardi une chute de son bénéfice net de 54,3% sur un an au troisième trimestre, conséquence de la pandémie de coronavirus et de l’aggravation des tensions sino-américaines.

Le ralentissement économique mondial engendré par le Covid-19 a frappé les plus grandes banques et les perspectives demeurent sombres au moment où le nombre de cas s’envole à nouveau à travers l’Europe et les États-Unis.