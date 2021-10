Zurich : Bénéfice net d'UBS en hausse de 9% au troisième trimestre

Le No 1 bancaire helvétique a annoncé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 2% sur un an.

UBS a publié mardi un bénéfice net en hausse de 9% au troisième trimestre, à près de 2,3 milliards de dollars (2,1 milliards de francs), grâce à la gestion de fortune et aux activités de conseils dans sa banque d'investissement. Son chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 2%, à 9,1 milliards de dollars. Le No 1 bancaire helvétique s'est félicité que ses clients continuent de lui «faire confiance, comme en témoigne la dynamique continue de la croissance des flux et des volumes» sur les neuf premiers mois de l'année. Associé aux conditions de marché favorables, cela a conduit à une croissance dans l'ensemble de la société.