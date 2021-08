Télécoms : Bénéfice net de Swisscom d'un milliard de francs

Les résultats du géant bleu au premier semestre ont été portés par les ventes de smartphones, sa filiale italienne Fastweb, mais surtout par des effets exceptionnels.

Raccordements en hausse

L'opérateur a également indiqué avoir raccordé à fin juin plus de 4,6 millions de logements et commerces en Suisse au très haut débit (plus de 80 Mbit/s), soit un taux de 86%. Plus de 3,6 millions de logements et commerces bénéficient de connexions rapides de plus de 200 Mbit/s. Swisscom s’est fixé pour objectif d'«équiper toutes les communes du très haut débit d’ici à fin 2021» afin d’en faire bénéficier même les localités les plus reculées.