Bénéfice net du Credit Suisse en baisse de 21% au 3e trimestre

Credit Suisse : Bénéfice net en baisse de 21% au troisième trimestre

Les résultats entre juillet et septembre du No 2 bancaire helvétique ont été impactés par des pénalités pour solder des poursuites au Mozambique.

L’établissement a également annoncé jeudi, sa future stratégie. REUTERS

Le Credit Suisse a annoncé jeudi un recul de 21% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 434 millions de francs, en raison notamment de pénalités liées à ses affaires au Mozambique. Le groupe a ainsi inscrit 214 millions de charges à cause des pénalités imposées par les autorités américaines et britanniques pour mettre fin aux poursuites concernant les crédits accordés à des entreprises d'État du Mozambique, a indiqué la banque, dans un communiqué. Son produit net d'exploitation a augmenté de 5% sur un an, à 5,4 milliards de francs, porté par sa banque d'investissement, dont l'activité a grimpé de 10% sur un an avec des produits nets de 2,5 milliards de dollars.

«Mesures décisives»

«Les affaires liées à la gestion de fortune ont enregistré de forts afflux nets de nouveaux capitaux et un accroissement des revenus basés sur les transactions par rapport au trimestre précédent», a déclaré Thomas Gottstein, CEO du Credit Suisse, cité dans le communiqué. Le groupe indique également avoir pris des «mesures décisives» pour renforcer sa gestion des risques et des contrôles, après les récentes affaires Greensill et Archegos qui ont coûté cher à la banque.

Stratégie future

Le Credit Suisse a également précisé sa future stratégie, avec une large réorganisation de ses activités pour mettre la priorité sur la gestion de fortune ainsi que sur la gestion des risques. La banque souhaite simplifier sa structure tout en investissant 3 milliards de francs dans sa division Wealth Management d'ici à 2024 afin de se renforcer dans les services à sa clientèle très fortunée. Elle va également regrouper toutes ses activités de gestion de fortune dans une seule entité dès 2022.

De plus, la banque souhaite investir pour sa future croissance avec des investissements supplémentaires augmentant progressivement entre 2022 et 2024 pour atteindre de 1 à 1,5 milliard de francs suisses par an dans quatre divisions: l’activité de gestion de fortune mondiale, la banque d'investissement mondiale axée sur le conseil et les solutions, la banque universelle suisse, et sa division «multi-specialist Asset Manager».