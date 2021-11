Neuchatel – Bénévoles luttant contre le gaspillage récompensés

Neuchâtel : Bénévoles luttant contre le gaspillage récompensés

Pour éviter que des fruits mûrs se perdent faute d’avoir été récoltés, Fruits en cavale vient les ramasser.

La Ville de Neuchâtel décerne son huitième prix de la Citoyenneté à Fruits en cavale, une association fondée il y a cinq ans pour promouvoir le partage et la solidarité tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Les propriétaires de jardins à arbres fruitiers qui n’auraient pas le temps ou la capacité de s’en occuper ont en effet la possibilité, depuis 2016, de faire appel à ces bénévoles. Les fruits ainsi récoltés par ces derniers vont pour un tiers au propriétaire, un tiers aux bénévoles et le tiers restant au profit d’œuvres d’entraide.

Actions simples et efficaces

«Les actions les plus simples sont parfois les plus efficaces, et c’est grâce à celles que proposent nos lauréats que le monde paraît plus juste et plus solidaire, en renfort de l’action publique», estime Thomas Facchinetti, conseiller communal chargé de la cohésion sociale.