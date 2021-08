Football - Benfica gagne, mais perd Seferovic

La victoire est logique, mais il a fallu du temps à Benfica pour trouver le chemin des buts. Le club portugais a démarré en fanfare avec plusieurs grosses occasions. Le but est resté inviolé pendant plus d’une mi-temps. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquaient, à l’image d’un tir de Pizzi seul au point de penalty au quart d’heure de jeu. Heureusement pour les supporters moscovites, la balle est passée totalement au-dessus du filet.

Seferovic sort sur blessure

Gilberto met Benfica à l’abri

Gilberto a doublé la mise un peu plus de 20 minutes plus tard. Il a profité d’une passe longue de Lucas Veríssimo venue le trouver devant le goal pour sécuriser le second but, et définitivement mettre Benfica à l’abri. Victoire méritée pour le club portugais, qui a multiplié les attaques. Le Spartak Moscou pourra regretter de ne pas avoir fait preuve de réussite durant ses occasions en première mi-temps.