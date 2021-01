L'année 2021 n'a pas commencé de la meilleure des manières pour le Benfica Lisbonne. Notamment avec un nul contre Santa Clara (1-1), un partage des points contre un FC Porto réduit à dix (1-1) et une élimination en Coupe de la Ligue contre Braga (2-1). De plus, la semaine dernière, 17 cas positifs au coronavirus avaient été diagnostiqués parmi l'encadrement et les joueurs lisboètes.