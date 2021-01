On va d’abord rassurer Vladimir Petkovic et tous ceux qui ont eu un haut-le-cœur en regardant cette photo. Haris Seferovic va bien. Il ne s’est pas fait décapiter par une sortie musclée du gardien adverse. À l’instant précis qu’immortalise ce cliché, le Lucernois ne veut juste plus voir le spectacle proposé par «son» Benfica, contraint au match nul lundi soir par le Nacional Madère (1-1). Les Aigles y laisseront deux points et leur deuxième place au profit de Porto. Une soirée à oublier pour tous les habitués de l’Estadio da Luz.