Bénin: 34 morts dans l’incendie d’un dépôt de carburant illégal

«Je suis encore sous le choc. Nous avons entendu des gens crier à l’aide. Mais l’intensité des flammes était trop forte pour que les gens essaient de s’approcher», a déclaré Innocent Sidokpohou, un charpentier local. «J’ai pris de l’essence pour ma moto pour aller faire mes courses. Je suis parti et à peine cinq mètres plus loin, j’ai entendu une explosion. Quand je me suis retourné, il n’y avait plus que de la fumée noire», a-t-il raconté.