Afrique : Bénin: une présidentielle sans ferveur et sous tension

Les Béninois votent dimanche pour élire leur président après une campagne sans ferveur et marquée par des violences dans le centre du pays où des manifestants protestaient contre un scrutin confisqué par le chef de l’État sortant Patrice Talon.

Au Bénin, la réélection de Patrice Talon, ancien homme d’affaires arrivé au pouvoir en 2016 et qui a engagé ce pays ouest-africain dans un tournant autoritaire fait peu de doutes: ses adversaires sont deux candidats quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kohoué. Les résultats devraient être annoncés lundi ou mardi. La plupart des opposants sont soit en exil à l’étranger, soit condamnés par la justice, soit empêchés d’y participer du fait du nouveau Code électoral et d’une réforme institutionnelle.

Depuis mardi, les habitants de plusieurs villes du centre et du nord du pays, fiefs de l’opposition, ont bloqué des centaines de voitures et transporteurs en érigeant des barrages. Jeudi l’armée a démantelé les barrages et libéré la voie, en faisant usage de tirs à balles réelles. Au moins deux civils sont morts et cinq autres ont été blessés lors de cette intervention.