Football : Benjamin Mendy dément être un «danger pour les femmes»

Le procès du footballeur français, accusé de viols et d’agression sexuelle, s’est poursuivi ce mercredi.

Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est jugé depuis début août à Chester, dans le nord de l’Angleterre, accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle contre sept femmes.

«J’étais fou»

Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Le joueur, qui plaide non coupable, risque la prison à perpétuité. Après des mois consacrés à l’accusation, la défense du joueur a désormais aussi la parole, et Benjamin Mendy a commencé à témoigner depuis lundi.