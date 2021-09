Football - Benjamin Mendy rayé de «FIFA 22»

Placé en détention provisoire depuis la fin du mois d’août, Benjamin Mendy ne foulera même pas les pelouses de manière virtuelle cette saison. Le latéral de Manchester City a en effet été effacé de «FIFA 22», relate le Parisien . Le nom du latéral français de 27 ans, accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, avait déjà été effacé de la boutique en ligne du club mancunien, après avoir été suspendu .

«Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans FIFA 22 et son apparition dans FIFA Ultimate Teak et Ultimate draft est suspendu dans l’attente de son procès», a expliqué lundi soir EA Sports, le célèbre éditeur de jeux vidéo sportifs.