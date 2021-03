Tensions : Netanyahu accuse l’Iran d’avoir fait exploser un navire israélien

Le premier ministre Benjamin Netanyahu accuse l’Iran d’avoir pris pour cible un navire israélien. Il promet des représailles «partout dans la région».

«Il est clair que c’est un acte iranien»

La mer d’Oman est située entre l’Iran et Oman, à la sortie du stratégique détroit d’Ormuz par lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère une coalition dirigée par les Etats-Unis.

«Il est clair que c’est un acte iranien. Et pour ce qui est de ma riposte, vous connaissez ma politique. L’Iran est le plus grand ennemi d’Israël et je suis déterminé à l’arrêter et nous allons le frapper partout dans la région», a déclaré Benjamin Netanyahu lors d’une interview à la radio.