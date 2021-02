Israël : Benjamin Netanyahu rejette les accusations de corruption

De retour devant la justice, le premier ministre israélien a à nouveau proclamé son innocence lundi. Le dirigeant est notamment accusé d’avoir reçu des cadeaux à hauteur de 265 000 dollars.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de nouveau rejeté lundi les accusations de corruption à son encontre lors d’une brève comparution au tribunal de Jérusalem, à six semaines d’élections cruciales pour sa survie politique.

Masque sanitaire noir sur le bas du visage, Benjamin Netanyahu, 71 ans, est resté environ 20 minutes lundi matin dans la salle d’audience du tribunal de Jérusalem, où il est jugé pour des accusations de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires.

«J’approuve la réponse écrite en mon nom», a-t-il déclaré en allusion à une lettre rédigée par ses avocats et présentée à la justice le mois dernier, dans laquelle il «nie toutes les charges» retenues contre lui.

Dossier complexe

Au tribunal, ses avocats Boaz Ben Zur et Amit Hadad ont accusé le procureur général, Avichai Mandelblit, qui avait été nommé par Benjamin Netanyahu, de mal gérer l’affaire. Selon eux, une partie de l’enquête a été ouverte sans les autorisations requises. La défense avait auparavant demandé quelques mois pour préparer le dossier, arguant de sa complexité.

«1.000, 2.000, 4.000»

«Nous sommes ici pour balayer toute la saleté et toute la corruption qu’il (Benjamin Netanyahu, NDLR) a créées ces dernières années», a déclaré à l’AFP Claudia Manoquian, une manifestante. «Netanyahu veut établir une dictature en Israël, nous ne le laisserons pas faire».

Opinion légale d’experts

Benjamin Netanyahu, qui détenait à l’époque également le portefeuille des Communications, a nié avoir cherché à obtenir une couverture favorable de Walla en échange de son approbation en 2015 à une fusion de Bezeq avec le distributeur de télévision par satellite Yes.

Dans l’»Affaire 2’000" ou Mediagate, il est accusé d’avoir cherché à s’assurer une couverture favorable mais cette fois du quotidien payant le plus lu en Israël, le Yediot Aharonot, en échange d’une possible loi limitant la diffusion du journal gratuit Israel Hayom, son principal concurrent.

Dans le troisième dossier, «l’Affaire 1.000», M. Netanyahu et des membres de sa famille sont soupçonnés d’avoir reçu des cadeaux -cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux- pour plus de 700’000 shekels (environ 175’000 euros) de la part de personnalités en échange de faveurs financières ou personnelles.