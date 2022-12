Israël : Benjamin Netanyahu souhaite un délai pour former son gouvernement

Le premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahu a demandé jeudi au président Isaac Herzog une prolongation de deux semaines du délai initialement imparti pour former un gouvernement de coalition.

Arrivé en tête des législatives du 1er novembre avec ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes, Benjamin Netanyahu a été officiellement désigné le 13 novembre pour former un gouvernement dans les 28 jours suivants, avec la possibilité, toutefois, de demander un délai supplémentaire de 14 jours à Isaac Herzog. Sa demande intervient trois jours avant la première échéance du 11 décembre.

«Il y a encore des questions qui n’ont pas été résolues» concernant les nominations, a écrit Benjamin Netanyahu dans une lettre au président, que ses services ont rendue publique. «Nous sommes au milieu des négociations et avons fait beaucoup de progrès, mais à en juger par le rythme des choses, j’aurai besoin de tous les jours de prolongation prévus par la loi pour former un gouvernement», a-t-il ajouté.

Formations d’extrême droite

La semaine dernière, le parti Likoud de Benjamin Netanyahu a signé des accords de coalition avec les trois formations d’extrême droite -Sionisme religieux, Force juive et Noam- ayant fait élire des députés. Mais pour former son gouvernement, Benjamin Netanyahu devait encore tomber d’accord avec les deux partis ultra-orthodoxes Judaïsme unifié de la Torah (UJT, ashkénaze) et Shass (séfarade), ce qu’il a en partie fait.