France

Benjamin Samat serait à nouveau en couple

Le candidat des «Marseillais» aurait retrouvé l’amour avec une influenceuse de 25 ans.

Séparé d’Alix depuis presque six mois, Benjamin Samat ne serait plus célibataire. Le Marseillais a en effet été vu en charmante compagnie et ses fans ont mené l’enquête pour connaître l’identité de la jeune femme qui partagerait désormais sa vie. La belle n’est pas vraiment une inconnue, puisqu’il s’agit de Pauline Tantot, une influenceuse suivie par 4 millions de personnes sur Instagram.