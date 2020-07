il y a 1h

Interview

Benjamin Voisin: «Ma liberté est primordiale»

Promis à une belle carrière, le Français de 23 ans éblouit dans le nouveau film de François Ozon.

de Marine Guillain

Dans cette interview vidéo, le comédien parle de son expérience sur le film, de son personnage et de son rapport aux années 1980.

Après des dizaines de castings ratés, Benjamin Voisin voit sa carrière décoller, avec quatre films tournés coup sur coup. Dans «Été 85», il joue David, jeune séducteur qui s’amourache d’Alex, après l’avoir sauvé d’un naufrage sur la côte normande.

L’acteur Benjamin Voisin s’est prêté au jeu de notre interview «Sans queue ni tête».

Est-ce que ça change quelque chose de jouer une histoire d’amour avec une fille ou un garçon?

La nouvelle génération de comédiens, on se fiche de ça. L’amour c’est l’amour, que ce soit entre un garçon et une fille, entre deux garçons ou entre deux filles. Dans «Été 85», ce qui m’a intéressé, c’est l’amour entre ces deux personnes qui essaient de s’apprivoiser et de débattre entre possessivité et liberté. Jouer un hétéro ou un homo, ça m’est égal, c’est exactement la même chose.

David revendique la liberté et ne veut appartenir à personne: et toi?

Alors qu’Alex est possessif et a envie de vivre un amour à deux qu’il ne partage pas, David voit la vie au jour le jour. Si lundi est fait avec un garçon et mardi avec une fille, c’est comme ça… Je suis assez d’accord, je n’aime pas trop me sentir en cage, ma liberté est primordiale.

David se montre super sûr de lui: et toi?

Je suis sûr de moi, mais pas de manière extravertie comme lui. Je suis beaucoup plus calme, moins démonstratif.

Il aime flirter avec le danger: et toi?

Ouais. J’aime bien chercher les limites. La moto, la vitesse, ça m’a toujours parlé.

L’amitié entre toi et Félix était-elle essentielle?

Oui, ce film tient en grande partie grâce à l’alchimie qu’il y a entre Félix et moi. On a passé beaucoup de temps ensemble pendant les cinq mois qui ont précédé le tournage, à manger, à boire, à faire de la moto. Il n’en avait jamais fait alors je lui ai appris, comme dans le film!

Benjamin Voisin et Félix Lefebvre Getty Images

Il paraît que tu as raté beaucoup de castings avant d’être choisi pour ce film…?

Il y a eu un nombre incalculable d’échecs! Puis il y a eu un film, et un autre… L’an passé j’ai tourné dans quatre longs métrages. Je crois que c’est mon rôle dans la série «Fiertés» de Philippe Faucon qui a lancé les choses.

Et tu ne t’es jamais découragé?

Non. Les comédiens sont amenés à faire perpétuellement face à l’échec, il faut juste savoir comment rebondir. J’ai toujours su que ma chance arriverait. J’adore travailler, je pourrais passer ma vie sur les plateaux de tournage, c’est peut-être l’endroit où je me sens le mieux.

Sur le tournage d’«Été 85»: François Ozon, Valeria Bruni Tedeschi, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. DR

Qu’est-ce qui te branche d’autre dans la vie?

J’aime bien les choses simples. Je préfère lire un livre que rester des heures sur un téléphone portable. Je ne veux pas paraître ringard, mais il y a quelque chose de très agréable à revenir aux choses simples, pas connectées. Je n’ai pas de réseaux sociaux et je trouve que c’est une bonne chose, car ça alimente le mystère. Moins on en montre, plus on est attirant, plus on est un objet de désir…

Les médias disent de toi que tu es la révélation de l’année, la nouvelle star à suivre: tu en penses quoi?

Oh, je le vis assez bien! Si les gens le disent… ça fait chaud au cœur! Après, je garde la tête froide, c’est le travail qui compte le plus pour moi et ça ne changera pas ma ligne de tir. On verra le cours des choses, comme David, je vis au jour le jour!

«Été 85» De François Ozon. Avec Benjamin Voisin, Félix Lefebvre, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty. Sortie mercredi 22 juillet 2020. Pour la critique du film, c’est par ici.

La bande-annonce de «La dernière vie de Simon», avec Benjamin Voisin, sorti début 2020 en France: