Biathlon – Benjamin Weger dira stop à la fin de la saison

Benjamin Weger en action il y a quelques jours, lors des JO de Pékin. freshfocus

Le biathlète Benjamin Weger a décidé de prendre sa retraite du sport d’élite au terme de l’hiver en cours. Le Haut-Valaisan de 32 ans compte à ce jour cinq podiums de Coupe du monde en individuel, un autre en relais mixte ainsi que deux sixièmes places aux Jeux olympiques 2018 de PyeongChang.

«Cette décision est le fruit d’un processus et je l’avais déjà prise en début de saison. J’ai attendu pour la communiquer, afin de me concentrer du mieux possible sur ma performance sportive», a expliqué Benjamin Weger.

Le biathlète a fait ses débuts en Coupe du monde lors de la saison 2008/09. «Je suis là depuis très longtemps déjà, a ajouté Weger. Malgré tous les moments incroyablement beaux qu’offre le sport, il est aussi lié à beaucoup de renoncements. J’ai remarqué que la petite excitation et la motivation nécessaires pour réaliser de grandes performances au plus haut niveau ont diminué avec le temps. Je me réjouis maintenant de commencer une nouvelle étape de ma vie.»

Avec un total de six podiums, il compte aujourd’hui le meilleur palmarès de l’histoire de la Coupe du monde pour un biathlète suisse. Il a atteint le top 3 au moins une fois dans chacune des quatre disciplines individuelles (sprint, poursuite, départ individuel et en ligne). En prenant en compte la Coupe du monde et les Jeux olympiques, Benjamin Weger a terminé à 50 reprises dans le top 10.

Le Haut-Valaisan fera l’impasse sur les courses de Coupe du monde de Kontiolahti (4-6 mars). Si tout se déroule comme prévu, il sera de retour au départ à Otepää (Estonie), avant de faire ses adieux au plus haut niveau lors des finales de la Coupe du monde à Oslo.