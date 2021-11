Biathlon – Benjamin Weger termine 15e du sprint d’Östersund

Samuelsson s’est imposé avec une avance de 11’’8 sur le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen, et de 12’’2 sur un autre Norvégien, Johannes Thingnes Boe. Tous trois ont réussi deux séries de tir parfaites.

Les trois autres Suisses en lice ont été plus discrets. Sebastian Stalder a terminé 56e (+2’14’’6), Niklas Hartweg 59e (+2’22’’1) et Joscha Burkhalter 111e (+3’41’’3).

Dames: Amy Baserga 34e

Côté féminin, c’est l a Suédoise Hanna Oeberg qui a remporté devant son public le sprint de 7,5 km. Oeberg (26 ans) s’est imposée avec 11,3 secondes d’avance sur la Française Anaïs Chevalier-Bouchet et 15,4 secondes sur la Norvégienne Marte Olsbu-Röiseland.

Côté suisse , c'est la soupe à la grimace: la meilleure d'entre elles a été Amy Baserga, 34e à 1'38''9. Sacrée double championne du monde juniors en mars dernier (sprint et poursuite), la jeune Schwytzoise de 21 ans ne prenait que son troisième départ à ce niveau. Elle représente vraiment l’avenir du biathlon féminin suisse.

On trouve plus loin Lena Häcki (53e à 2'01''8), puis les trois s œ urs Gasparin (Selina 68e à 2'17''9, Aita 71e à 2'20''5 et Elisa 76e à 2'27''0).